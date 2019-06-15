Fransız yazar Jean-Louis Mattei vefat etti

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1951 Marseille doğumlu Türk dostu Fransız yazar Mattei Gazi hastanesinde yoğun bakımda iken kurtarılamayarak vefat etti. Türkçe ve Fransızca telif eserleri bulunan Mattei, vasiyeti gereği Türkiyede defnedilecek. Ankara'da yaşayan Mattei'nin Hz. Ali Cenknameleri üzerine Türkçe eseri alanında kaynak eser özelliği gösteriyor. İsis Yayınladı arasında çeşitli tarih konularında Fransızca eserleri de vardır.



Ayrıca Toplumsal Tarih ve Ermeni Araştırmaları dergisinde çok sayıda ilmi ve edebi makalesi yayımlanmıştır. Mattei 16 dil biliyordu.



20 yıldır Türkiye'de yaşayan Mattei'nin eşi Nurcan Mattei'ye ve oğlu Timur Mattei'ye başsağlığı diliyoruz.