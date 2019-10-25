Fransız diplomattan dikkat çeken Türkiye yorumu: Güç dengesinde değişeme neden olur
Fransız diplomat, Soçi'de varılan Suriye mutabakatıyla ilgili olacak çarpıcı bir değerlendirmede bulundu. Diplomat, Türkiye'nin Rusya ile yakınlaşmasının uluslararası güç dengesinde değişeme neden olacağını belirterek AB'nin jeopolitik stratejisini yeniden değerlendirmesi gerektiğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in Soçi'de görüşerek Suriye konusunda mutabakata varmasının yankıları sürüyor. Rusya'da gerçekleştirilen iki liderin tarihi görüşmesini dünya yakından takip etti. Soçi'de kabul edilen mutabakatın Suriye'nin kuzeyinde uygulanmaya başlamasıyla bir çok ülkeden yorumların gelmesine neden oluyor. Bu bağlamda Fransız bir diplomat Türkiye ve Rusya'nın kabul ettiği Suriye mutabakatıyla ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu.
"ULUSLARARASI GÜÇ DENGESİNDE DEĞİŞEME NEDEN OLUR"
Bloomberg'e konuşan Fransız diplomat, Türkiye'nin Rusya'ya yakınlaşmasının uluslararası güç dengesinde değişeme neden olacağını söylerek Avrupa Birliği'ne çağrıda bulundu.
AB JEOPOLİTİK STRATEJİSİNİ YENİDEN DEĞERLENDİRMELİ
Fransız diplomat, Türkiye'nin, Rusya ile yakınlaşmasının, uluslararası güç dengesinde Avrupa’yı jeopolitik stratejisini yeniden değerlendirmeye zorlayacak bir değişime neden olabileceğini söyledi.