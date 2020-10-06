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  • Fransız başkandan haddini aşan paylaşım: Türkiye'nin doğusu, Batı Ermenistan olarak gösterildi
06 Ekim 2020 Salı 10:02 | Son Güncelleme:

Fransız başkandan haddini aşan paylaşım: Türkiye'nin doğusu, Batı Ermenistan olarak gösterildi

Fransız başkandan haddini aşan paylaşım: Türkiye'nin doğusu, Batı Ermenistan olarak gösterildi

Azerbaycan karşısında büyük darbe alan işgalci Ermenistan'a karşı yardım toplayan Fransa Auvergne Rhônes Alpes Belediye Başkanı Laurent Wauquiez'in sosyal medyadaki harita paylaşımına Türk kullanıcıları tarafından tepki yağdı. Wauquiez'in paylaştığı haritada Türkiye'nin doğusu, Batı Ermenistan olarak gösterildi.

Azerbaycan ordusunun işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı karşı saldırı sonrası büyük darbe alan işgalci Ermenistan'a yardım toplayan Fransa Auvergne Rhônes Alpes Belediye Başkanı Laurent Wauquiez'in sosyal medyadaki harita paylaşımıca Türk kullacıları tarafından tepki yağdı. Wauquiez'in paylaştığı haritada Türkiye'nin doğusu, Batı Ermenistan olarak gösterildi.

İŞGALCİ ERMİSTAN İÇİN YARDIM TOPLADILAR

İşgalci Ermenistan'ın, Azerbaycan ordusu karşısında ağır kayıplar vermesi sonucu ülkede hastanelerde neredeyse yer kalmadı. Bunun sonucunda işgalci Ermenistan'a acil yardım malzemeleri konusunda yardım etmek isteyen Fransa Auvergne Rhônes Alpes Belediye Başkanı Laurent Wauquiez yardım topladı.

FRANSIZ BAŞKANDAN SKANDAL HARİTA PAYLAŞIMI

Topladığı yardımların fotoğtaflarını sosyal medya hesabından paylaşan Wauquiez'ın paylaştığı bir fotoğrafta Türkiye'nin doğusu, Batı Ermenistan olarak gösterildi. Bu fotoğrafa Türk kullanıcılar tarafından tepki yağdı.

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