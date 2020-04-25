Fransız basınından Çin'e sert sözler! 'Üç konuda yalan söyledi'

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya genelinde 190 binden fazla kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Çin'e yönelik suçlamalar devam ediyor.

İHA'nın haberine göre, Fransız basınında Çin'in salgının bilançosuyla ilgili gerçek dışı bilgiler paylaştığı öne sürüldü. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 16 Nisan'daki "Belli ki bazı şeyler bizim bildiğimiz gibi gelişmemiş. Çin’in bunları açıklaması gerekiyor." açıklamasından sonra Le Figaro gazetesi de Çin'i suçlayan bir haber yayınladı.

Gazetenin, "Çin'in Büyük Yalanı" başlıklı haberinde Çin'in salgınla ilgili yalan söylediği ifade edildi. Çin'in en az üç konuda yalan söylediğini kaydedilen haberde, bunların virüsün ortaya çıkma şartları, yayılma büyüklüğü ve bilanço bilgileri olduğu belirtildi.

Virüsün Vuhan'daki bir laboratuvardan kaza sonucu yayıldığı iddia edilen haberde korona virüsünün biyolojik bir silah olmadığına ilişkin ifadeler de yer aldı.

Geçtiğimiz günlerde tüm dünya ülkeleri tarafından eleştirilmesi üzerine Çin'in ölü sayısını yeniden revize ederek 2 bin 579'dan 4 bin 632'ye çıkarması verilerin doğru paylaşılmadığı yönündeki düşünceleri güçlendirmişti.

Öte yandan, koronavirüs salgınının Çin'de üretilen bir biyolojik silah saldırısı sonucu ortaya çıktığını iddia eden ABD'li avukatlar Çinli yetkililere 20 trilyon dolarlık tazminat davası açmıştı.