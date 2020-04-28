Fransa'ya insanlık dersi! Diyanet'ten Fransız sağlıkçılara için maske

YELDA GÖKDAĞ

Fransa’da faaliyet yürüten Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Türk İslam Birliği Derneği’nin (DİTİB) yürüttüğü dayanışma kapsamında, dernek gönüllüleri çevre hastanelerdeki personel için maske ve önlük üretiyor. Tamamlanan ilk parti Mulhouse Hastanesi’ne bağışlanacak. Aynı zamanda bölgedeki huzur evleri ve salgın nedeniyle yoğun çalışan yerel polis ile itfaiye çalışanlarına da çeşitli hizmetler sunuluyor. Bu kapsamda Bergheim’da Les Proximelles Huzurevi’ndeki yaşlı vatandaşlara moral vermek için ikramlarda sunuldu. Polis ve itfaiye erlerinin çalışmalarını hafifletmek için ise pizza dağıtımı gerçekleştirildi. Nisan ayı başında da Fransa’nın çeşitli bölgelerinde bulunan DİTİB şubeleri tarafından pek çok yardıma imza atılmıştı. Bu kapsamda, DİTİB Paris Şubesi, başkentte belediyenin yönlendirdiği hastanelere bin maske ve 300 döner dürüm gönderdi. Türk Müslüman Dernekleri Koordinasyon Komitesi (CCMTF) de hastanelere maske ve yemek yardımı yapabilmek için internetten bağış kampanyası başlattı. Montfermeil’de derneğin bulunduğu bölgedeki hastaneye 400 koruyucu giysi verildi. Salgının en çok vurduğu Strazburg ve Colmar’ın da bulunduğu Grand-Est bölgesinde, DİTİB dernekleri hastanelere yardımda bulundu.

LOJMAN VERDİLER



Strazburg’da bulunan kent hastanesine 500 su şişesi gönderilirken, Colmar’da hastaneye maske, dezenfektan ve eldiven yardımında bulunuldu. Dernek, kentte yardıma muhtaç 60 aileye gıda yardımı yaparken lojmanını sağlık çalışanlarına ücretsiz tahsis etti. DİTİB Pontarlier ve Montlebon şubeleri bulundukları kentlerdeki hastanelere bağış yaptı. DİTİB Valentigney Şubesi de Nord-Franche-Compte Hastanesine bin maske verdi.

DİTİB IRKÇILIĞIN HEDEFİ



10 Ocak’ta Fransa’nın Amboise şehrinde inşaatı devam eden Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı camiye ırkçı saldırı gerçekleştirilmişti. Aynı şekilde Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Fransa’daki hesapları denetim gerekçesiyle bu yılbaşında kapatılmıştı.