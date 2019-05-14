George Clooney: Ben Affleck'e Batman rolünü bırakmasını ben tavsiye ettim

George Clooney, 1997 yılında Joel Schumacher'ın yönettiği, Batman & Robin filminde Batman karakterini canlandırmış ve daha sonra performansını çok da başarılı bulmadığını belirterek "Batman geleneğini mahvettiğim için özür dilerim" demişti.

58 yaşındaki Clooney, bu filmde edindiği tecrübeler doğrultusunda uzun yıllardır Batman'i canlandıran Ben Affleck'e Batman rolünü canlandırmaması yönünde tavsiyede bulunduğunu söylediğini açıkladı.

?Clooney Sky News'e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Eğri oturup doğru konuşalım, Batman'i oynuyordum ve bunda iyi değildim, film de iyi değildi, ama bu başarısızlıktan öğrendiğim şey, nasıl çalıştığımı yeniden düşünmek zorunda kalmamdı. Sadece rol oynayan bir aktör değilim, oynadığım filmden de sorumluyum" dedi.

Affleck'in yönetmenliğini yaptığı 2012 yapımı 'Operasyon: Argo' filminin yapımcılığını üstlenmesi ile yollarının kesiştiğini hatırlatan Clooney, "Affleck, 2016'nın Batman v Süpermen: Adalet Şafağı'nda DC süper kahramanı oynamak için anlaştığında, onu Batman rolünü oynamasını tavsiye etmiştim" ifadelerini kullandı.

Filmde aldığı ücretten de yakınan Clooney, "(Batman & Robin filminde Mr. Freeze karakterini canlandıran) Schwarzenegger, 25 milyon dolar almıştı. Bu bana verilen miktarın neredeyse 20 katıydı. Filmde sadece bir gün Schwarzenegger ile birlikte oynadık" şeklinde konuştu.

Affleck, birkaç ay önce Jimmy Kimmel Live! programında artık Batman rolünü canlandırmayacağını açıklamış ve nedeni hakkında kesin bir açıklama yapmamıştı.

Affleck, ilk kez 2016’da Batman ve Superman: Adaletin Şafağı’nda, daha sonra 2016’da Suicide Squad(Gerçek Kötüler) filminde ve son olarak 2017’de Justice League’de (Adalaet Birliği) Batman olarak seyirci karşısına çıktı.

(Sputnik)