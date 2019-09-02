Fotoğrafı mansetlere taşıdılar! Yunan basını çılgına döndü...

Yunanistan basını, Türkiye'nin egemenlik haklarını kullanarak Doğu Akdeniz'de yürüttüğü sondaj faaliyetlerine tepki göstermeyi sürdürürken, şimdi de Ege adalarının durumuyla ilgili bir provokasyona imza attı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haftasonu Milli Savunma Üniversitesi'nde ziyaretçi defterini imzalarken çektirdiği fotoğrafa geniş yer ayıran Yunan medyası, Türkiye'nin "mavi vatan" söyleminden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Yunanistan'ın en çok okunan haber siteleri, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar önderliğinde, Yunanistan'a sözde ait olan bazı Ege adalarını kendi kıta sahanlığına katmak istediğini ileri sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita için, "inanılır gibi değil" sözlerine yer veren Yunan medyası, Türkiye'nin Akdeniz ve Ege'de egemenlik haklarını sonuna dek kullanmasının, iletişim kanallarını kapatmak olduğunu iddia etti.

YAKIN DÖNEMDE EGE'YLE ALAKALI İLK PROVOKASYON BU DEĞİL

Kardak krizinin baş aktörlerinden Panos Kammenos, 2018'de aktif bakanlık yaptığı dönemde Kardak bölgesine çelenk atmak üzere Yunan hücumbot ile gelmiş, Türk ekipleri tarafından Kardak'a yaklaştırılmamıştı. Eski bakan, Kammenos Kardak açıklarına çelenk atmakla yetinmek zorunda kalmıştı. İstifası sonrası da provokasyonlarına devam eden Kammenos, askeri helikopterle gittiği Kardak adalarına bu sefer çelengi havadan bırakmıştı.

YUNAN BASINI DOĞU AKDENİZ HABERLERİNE DE HIZLA DEVAM EDİYOR

Yunan medyası Türkiye'nin dış siyasetteki tutumunu hala benimseyemediğini göstermeyi sürdürüyor. Yunan basını aynı gün içerisinde hem Ege hem de Doğu Akdeniz ile ilgili kışkırtıcı içeriklere yer vererek rekora imza attı. Medya kuruluşları bu sefer de Oruç Reis'in sondaj faaliyetleri için Rumlardan izin alması gerektiğini iddia ederek ilginç bir yorumda bulundu.

(Haber7)