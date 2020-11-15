Forumla 1 İstanbul yarışı hangi kanalda, saat kaçta? S Sport frekans bilgileri!

S Sport frekans bilgileri Formula 1 tutkunlarını ve Formula 1 İstanbul Grand Prix’sini takip etmek isteyen kişilerin ilgi odağında. Formula 1 DHL Turkish Grand Prix 2020", 9 yıl aranın ardından 13-15 Kasım tarihlerinde Kurtköy'deki İstanbul Park pistinde gerçekleştirilecek. Yarış öncesi gerçekleştirilen antrenman turlarında pilotlar yağmur nedeniyle bir hayli zorlandı. Racing Point'ten Lance Stroll’un 1. sırada başlayacağı yarış 15 Kasım Pazar günü yapılacak. Peki, Forumla 1 İstanbul yarışı saat kaçta başlayacak?



FORUMLA 1 İSTANBUL YARIŞI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Kurtköy'deki İstanbul Park pistinde gerçekleştirilecek Formula 1 İstanbul Grand Prix’si 15 Kasım Pazar günü saat 13.10’da başlayacak. 14 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilen sıralama turlarında birinci olan Racing Point'ten Lance Stroll, dev yarışa ilk cepten başlayacak. Yarışı S Sport kanalı canlı ve şifresiz olarak yayınlayacak. Mercedes pilotu Lewis Hamilton birinci olma durumunda kariyerindeki 7. şampiyonluğa ulaşacak. Yarış sonrası ödül kürsüsünde birincilik kupasını, TBMM Başkanı Şentop verecek.

S SPORT FREKANS BİLGİLERİ

15 Kasım Pazar günü İstanbul Park Pistinde gerçekleştirilecek Forumla 1 İstanbul Grand Prix’si S Sport kanalından naklen yayınlanacak.

TP11-Frekans: 12188 MHz.

Polarizasyon: Vertical (dikey)

DVB-S2-8PSK

Symbole rate: 27500 ksym/s

FEC:5/6

MCLAREN'DEN LANDO NORRIS VE CARLOS SAINZ'A GERİDEN BAŞLAMA CEZASI

Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde McLaren takımının Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris ile İspanyol sürücüsü Carlos Sainz, kural ihlali yaptıkları gerekçesiyle geriden başlama cezası aldı.

Formula 1'den yapılan açıklamada, sarı bayrak sallanırken yeteri kadar yavaşlamayan Norris'e 5, Racing Point'ten Sergio Perez'e engelleme yapan Sainz'a da 3 sıra geriden başlama cezası verildi.

Intercity İstanbul Park Pisti'nde yarın düzenlenecek yarışa Norris 16'ıncı, Sainz ise 15'inci sıradan başlayacak.

Öte yandan, sarı bayrak ihlali gerekçesiyle hakkında inceleme yapılan Racing Point'ten Lance Stroll'e ceza verilmesine gerek görülmedi ve Kanadalı pilot "pole" poziyonunu korudu.

SAĞLIK BAKANLIĞI 147 PERSONELİ İLE İSTANBUL PARK'TA GÖREVE HAZIR

İstanbul'da gerçekleştirilen Formula 1 Türkiye Grand Prix'si yarışları dolayısıyla 147 sağlık personeli İstanbul Park'ta görev yapacak.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 7 gün 24 saat sağlık hizmeti sunmak için 112 ve UMKE ekiplerinin, yarışların yapıldığı İntercity İstanbul Park'ta yerini aldığı belirtildi.

Açıklamada, "13-15 Kasım 2020'de İstanbul'da gerçekleşecek olan Formula-1 Turkish Grand Prix yarışında 1 ambulans helikopter, 1 mobil komuta aracı, 3 UMKE aracı, 1 UMKE ambulansı, 1 UMKE motorize ekibi, 28 tane 112 ambulansı ile 126'sı 112, 21'i UMKE olmak üzere toplam 147 sağlık personeliyle İstanbul Park'ta göreve hazırız." ifadeleri kullanıldı.