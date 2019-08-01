Fortnite sezon 10 ne zaman gelecek? Fortnite sezon 10 saat kaçta başlıyor?

Fortnite sezon 10 ne zaman, saat kaçta gelecek? oyunseverler tarafından intermette yoğun olarak araştırılmaya başladı. Günümüz battle-royale oyunlarının en popüleri olan Fortnite geçtiğimiz hafta sonunda düzenlenen dünya şampiyonası, büyük etkinliklere sahne oldu. Yeni sezonla birlikte Fortnite'a, dördüncü sezonda kaldırılan Dusty Depot bölgesi yeniden geliyor. Fortnite sezon 10 ne zaman, saat kaçta gelecek? Fortnite sezon 10 ile ilgili deatylı bilgiler haberimizde..

FORTNİTE SEZON 10 NE ZAMAN?

Yeni sezonla birlikte Fortnite'a, dördüncü sezonda kaldırılan Dusty Depot bölgesi yeniden geliyor. Fornite'ın 10. sezonu, 1 Ağustos'ta başlayacağını duyurmuştu.Oyun sektörü son birkaç yıldır hayatta kalma oyunlarıyla çalkalanıyor. PUBG ile başlayan süreç, Apex Legends ve Fortnite gibi oyunlarla devam ediyor. Bu bağlamda 9 sezonu geride bırakan Fortnite, 10. sezon için heyecanla bekliyordu. 1 Ağustos'ta başlayacak yeni sezon için geri sayım sürerken, bu sezonla ilgili büyük bir yenilik ortaya çıktı.

Fortnite'ın geçtiğimiz hafta sonunda düzenlenen dünya şampiyonası, büyük etkinliklere sahne oldu. İki gün boyunca dünyanın en iyi takımları karşılaştı ve oyunseverler, Fortnite izlemeye doydular. Etkinliklerde, 10. sezon ile ilgili ufak tefek bilgiler verildi ancak Fortnite'ın resmi Twitter hesabından yapılan bir paylaşım, oyunseverleri hem geçmişe götürdü hem de heyecanlandırdı.

Fortnite'ın resmi Twitter hesabından yapılan bir paylaşım, oyunun dördüncü sezonunda kaldırılan bir bölgenin, onuncu sezonda yeniden dönebileceğini gözler önüne seriyor. Bu bölge Dusty Depot. O dönemlerde haritanın neredeyse tam ortasında olan bu bölge, 10. sezonla birlikte yeniden oyunseverlerle buluşacağa benziyor.

Bu paylaşım, Dusty Depot'un 10. sezonla birlikte geri döneceğini açıkça ortaya koyuyor. Bu bölgenin yeniden eklenmesiyle birlikte nasıl çatışmalara sahne olacağını, ilerleyen günlerde hep birlikte görebileceğiz.