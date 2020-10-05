Formula 1 seyircisiz mi olacak? İstanbul Valiliği Formula 1 açıklaması nedir?

Formula 1 ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. İstanbul Valiliği tarafından yapılan basın açıklamasında Formula-1'in seyircisiz yapılmasına karar verildiği duyuruldu. Açıklamada "Formula-1'in seyircisiz yapılmasına karar verilmiştir" denildi.

İSTANBUL VALİLİĞİ FORMULA 1 AÇIKLAMASI

Koronavirüs salgınıyla mücadele çalışmaları kapsamında; İstanbul İl Pandemi Kurulunun almış olduğu 13-15 Kasım 2020 tarihleri arasında düzenlenecek “Formula-1 DHL Turkish Grand Prix 2020 yarışının seyircisiz yapılması” yönündeki tavsiye kararı uyarınca 05.10.2020 Pazartesi günü saat 10.00'da toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından söz konusu yarışın seyircisiz yapılmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

FORMULA 1 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Formula 1'in internet sitesinde güncellenen takvime göre, 15 Kasım Pazar günü yapılacak yarış 13.10'da başlayacak.

Yarıştan 1 gün önce yapılacak sıralama turları ise 15.00-16-00 saatlerinde gerçekleştirilecek.

Şampiyonanın bu sezonki 14. etabı, İstanbul'un Tuzla ilçesinde bulunan 5,3 kilometrelik pistte 58 tur üzerinden düzenlenecek.

İlk olarak 2005'te Formula 1 takvimine dahil edilen Türkiye Grand Prix'si, 2011'e kadar yarışlara ev sahipliği yapmıştı.

Yedi yıl boyunca F1 takviminde yer alan İstanbul, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle revize edilen 2020 takvimine alınmıştı.