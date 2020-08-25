Formula 1 Türkiye'de ne zaman yapılacak? Formula 1 İstanbul biletleri satışa çıktı mı?

Türkiye 9 yıl aradan sonra Formula 1 yarışlarına yeniden ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. İstanbul Park'ta ilk olarak 2005'te düzenlenen ve 2011'e kadar devam eden Formula 1 yarışlarında bu sezon 17 farklı yarış olacak. Peki, Formula 1 İstanbul biletleri satışa çıktı mı? Formula 1 ne zaman yapılacak? Formula 1 İstanbul hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

FORMULA 1 İSTANBUL BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?



Türkiye'deki Formula 1 hayranları için müjdeli haber sonunda geldi. İstanbul Park yeniden Formula 1’e kavuşurken izleyenler şimdiden bilet fiyatlarını araştırıyor. Yarışın seyircili olup olmayacağıyla ilgili kesin bir bilgi henüz paylaşılmadı. Biletler henüz satışa çıkmadı.

FORMULA 1 NE ZAMAN YAPILACAK?



İstanbul Park'ta ilk olarak 2005'te gerçekleştirilen ve 2011'e kadar devam eden Formula 1 yarışlarında bu sezon 17 farklı yarış olacak. Türkiye ise 13-15 Kasım 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek F1 yarışlarına ev sahipliği yapacak.

FORMULA 1 BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Yarışın seyircili olması halinde biletlerin ne kadar olacağı merak ediliyor. 2005 yılında düzenlenen yarışta bilet fiyatları şu şekildeydi:

Super Gold: 493,00 YTL

Super Gold Jr.: 246,50 YTL

Gold 1: 450,50 YTL

Gold 1 Jr.: 225,25 YTL

Gold 2: 391,00 YTL

Gold 2 Jr.: 195,50 YTL

Silver 1: 306,00 YTL

Silver 1 Jr.: 153,00 YTL

Silver 2: 255,00 YTL

Silver 2 Jr.: 127,50 YTL

Silver 3: 212,50 YTL

Silver 3 Jr.: 106,25 YTL

Bronze: 144,50 YTL

Bronze Jr.: 72,25 YTL

Açık Alan: 76,50 YTL (Cuma: 17.00 YTL, Cumartesi:25.50 YTL, Pazar:

63.75 YTL)

Açık Alan Jr.: 38,25 YTL