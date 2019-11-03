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  3. Formula 1 hangi kanalda? Formula 1 ABD yarışı saat kaçta?

Formula 1 hangi kanalda? Formula 1 ABD yarışı saat kaçta?

Formula 1 hangi kanalda" Formula 1 ABD yarışı saat kaçta"

Formula 1 hangi kanalda? Formula 1 ABD yarışı saat kaçta? gibi soruların yanıtları tüm Formula 1 takipçileri tarafından merak ediliyor. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, ABD'de yapılacak sezonun 19. yarışıyla devam edecek. Takımlar klasmanında Mercedes'in şampiyonluğunu önceden ilan ettiği organizasyonda pilotlar klasmanında da sona yaklaşılıyor. Formula 1 hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Formula 1'de sıradaki durak ABD.  Sezonun 19. yarışı ABD Grand Prix'sinde sıralama turları ve yarış bugün yapılacak. Formula 1 hangi kanalda? Formula 1 ABD yarışı saat kaçta? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Mercedes'in başarılı pilotu Lewis Hamilton, en yakın rakibi takım arkadaşı Finlandiyalı Valtteri Bottas'tan 4 puan fazla alacağı bir dereceyle yarışı tamamlarsa kariyerindeki 6. şampiyonluğa ulaşacak. Formula 1 için geri sayım başladı. 

FORMULA 1 HANGİ KANALDA? 
Yarışlar S Sports kanalından canlı olarak yayınlanacak.

FORMULA 1 ABD YARIŞI SAAT KAÇTA?
ABD'nin Teksas eyaletinin başkenti Austin'deki 5 bin 513 metrelik Amerika Pisti'nde 56 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları 3 Kasım Pazar günü TSİ 00.00'da, yarış ise aynı gün TSİ 22.10'da başlayacak. 

Formula 1'de ABD Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:

PİLOTLAR KLASMANI

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 363 puan

2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 289

3. Charles Leclerc (Monako): 236 4. Sebastian Vettel (Almanya): 230

5. Max Verstappen (Hollanda): 220

TAKIMLAR KLASMANI

1. Mercedes: 652 puan
2. Ferrari: 466
3. Red Bull: 341
4. McLaren: 111
5. Renault: 73

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