Formula 1 İstanbul biletleri satışa çıktı mı? Formula 1 bilet fiyatları 2020 ne kadar?

Formula 1 tanıtım toplantısı İstanbul Park’ta düzenlendi. Formula 1’in 9 yıl aradan sonra yeniden takvimine eklediği İstanbul Park, 13-14-15 Kasım tarihlerinde yarışlara ev sahipliği yapacak. Peki, Formula 1 bilet fiyatları 2020 ne kadar? Formula 1 İstanbul biletleri ne zaman satışta?

FORMULA 1 BİLET FİYATLARI 2020 NE KADAR?



Formula 1'e 13-15 Kasım'da ev sahipliği yapacak Intercity İstanbul Park pistinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalar yapan Vural Ak, "İnsanlarımız bu heyecana dilediğince ortak olabilsin diye, Formula 1 yönetimi ile yaptığımız yoğun görüşmeler sonucunda bilet fiyatlarını, Intercity'nin kuruluşunun 30. yılı onuruna pistin belirli noktaları için günlük 30 liraya gelecek şekilde belirledik" ifadelerini kullandı.

Formula 1 yarışlarının yeniden ülkeye getirilmesi görevinin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından Intercity'ye verildiğini aktaran Vural Ak şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanlığımız yarışın yapılmasını kendi himayelerinde, bizim yapmamızı emrettiler, biz de bu görevle projeyi takip etmeye devam ettik. Ülkemize bu kadar önemli bir organizasyonu kazandırdığımız için çok mutluyuz. Türkiye'nin böylesine büyük ve güzel bir organizasyona ev sahipliği yapma yeteneği var. Dünyanın en heyecan verici pistlerinden birisine sahibiz. Bilet fiyatlarını, 30 liraya gelecek şekilde belirledik. Biletler 3 günlük kombine olarak kısa bir süreliğine bu fiyata göre satın alınabilecek. Sadece 90 lira ödeyerek 3 gün boyunca hem Formula 1 heyecanını, hem de katılımcılar için hazırladığımız diğer sürprizleri deneyimleyecekler. Dünyanın en ucuz Formula 1 biletlerini biz satacağız. Tüm Türkiye’ye hayırlı uğurlu olsun."

BİLETLER NE ZAMAN SATIŞTA?

Formula 1 biletlerinin eylül ayının ikinci haftası satışa çıkacağını da açıklayan Ak, şöyle konuştu.

"Formula 1'in global olarak belirlediği bir bilet fiyatlama stratejisi var ancak biz Intercity İstanbul Park olarak Formula 1'i geri getirmek için maddi manevi çok çaba harcadık. Bu projeyi bir kar beklentisi olmadan tamamen ülkemizin tanıtımı ve prestiji için Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve yönetiminde yürütüyoruz. Hızlı bir çalışma ile önümüzdeki hafta içerisinde biletleri satışa çıkarmayı hedefliyoruz."

FORMULA 1 NE ZAMAN YAPILACAK?

İstanbul Park'ta ilk olarak 2005'te gerçekleştirilen ve 2011'e kadar devam eden Formula 1 yarışlarında bu sezon 17 farklı yarış olacak. Türkiye ise 13-15 Kasım 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek F1 yarışlarına ev sahipliği yapacak.