Formasyon kalktı mı 2020? Pedagojik formasyon nedir? İşte son dakika açıklamaları

Pedagojik formasyon ilgili aramalar yoğunlaştı. Pedagojik formasyon almak isteyen adaylar, Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yaptığı açıklama üzerine "Formasyon kalktı mı 2020?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) öğretmen adaylarını ilgilendiren pedagojik formasyon ile ilgili düzenleye gideceğini açıklamıştı. Formasyon düzenlemesi ile öğretmen ihtiyacı olarak ilan edilen kadrolara başvuruda pedagojik formasyon istenmeyeceği söylenmişti. CNN Türk'te soruları cevaplandıran Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Pedagojik formasyon ve Öğretmen ataması ile ilgili soruya da cevap vermişti.

PEDAGOJİK FORMASYON KALKTI MI?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Pedagojik formasyon ve Öğretmen ataması ile ilgili soruya da cevap vermiş ve ''Kısa vadede ücretli öğretmenlerin durumunu iyileştirmek istiyoruz, bunun farkındayız. Atama bekleyen öğretmenlerle ilgili yoğun bir talep var. 700 bin civarında atama bekleyen öğretmen var. İhtiyacımız ise 80 bin civarında. Her yıl ortalama 40 bin yeni mezun oluyor. Pedagojik formasyonu bunun için kaldırıyoruz. Hiç kimsenin formasyon alması gerekmiyor. Onu biz hal edeceğiz. Ekonomik imkanlar el verdikçe atama yapacağız.'' demişti.

Bu açıklamanın ardından, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ak Parti Grup toplantısında Pedagojik formasyon ile ilgili sorulan soruya ''Daha önce duyuru yaptık. Formasyon almayın dedik. Çok net şekilde söylüyorum. Önümüzdeki yıl formasyonu baz almayacağız.'' şeklinde cevap verdi.

PEDAGOJİK FORMASYON NEDİR?

Pedagojik formasyon, akademik tanımların, öğrenmeye açık bireylerin algılayabileceği dilde, farklı şekillerde anlatılabilmesi için alınan bir çeşit formasyon eğitimi. Üniversitelerin fen-edebiyat fakültelerindeki herhangi bir bölümden alınmış eğitimden sonra, o bölüm mezunlarının öğretmenlik yapabilmesi için tasarlanmıştır. Sınıf yönetimi, öğretmenlik mesleğine giriş gibi derslerden oluşmaktadır.

Yükseköğretim Kurumu, 2010-2011 yılından itibaren bu öğretmenlik eğitimini Tezsiz Yüksek Lisans adı altından çıkarıp Pedagojik formasyon eğitimi olarak değiştirmiştir. Eskiden ALES notuna göre sıralama yapılırken 2010-2011 yılından itibaren diploma not ortalamasına göre sıralama yapılmakta ve üniversiteler bu ortalamalara göre öğrenci almaktadırlar.

05 Nisan 2012 tarihinde alınan karar bu program kaldırılmış, gerekçe olarak ortaya çıkan öğretmen fazlası gösterilmiştir.

Pedagojik formasyon, pedagoji biliminde eğitim pedagojisi ile ilgili bilgilerin verilmesini kapsar.