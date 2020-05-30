Forbes dergisinin açıkladığı listeye göre 2019'un en fazla kazanan sporcusu, hangi sporu yapmaktadır? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster pazartesi ve cumartesi akşamları Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği yarışmanın soruları ise arama motorunda izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte o sorulardan bir tanesi…



FORBES DERGİSİNİN AÇIKLADIĞI LİSTEYE GÖRE 2019'UN EN FAZLA KAZANAN SPORCUSU, HANGİ SPORU YAPMAKTADIR?



A: Boks



B: Futbol

C: Tenis

D: Golf

Doğru cevap: B Futbol