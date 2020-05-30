30 Mayıs 2020 Cumartesi 21:53 | Son Güncelleme:
Forbes dergisinin açıkladığı listeye göre 2019'un en fazla kazanan sporcusu, hangi sporu yapmaktadır? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster pazartesi ve cumartesi akşamları Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği yarışmanın soruları ise arama motorunda izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte o sorulardan bir tanesi…
FORBES DERGİSİNİN AÇIKLADIĞI LİSTEYE GÖRE 2019'UN EN FAZLA KAZANAN SPORCUSU, HANGİ SPORU YAPMAKTADIR?
A: Boks
Forbes dergisinin açıkladığı listeye göre 2019'un en fazla kazanan sporcusu, hangi sporu yapmaktadır?
Forbes dergisinin açıkladığı listeye göre 2019'un en fazla kazanan sporcusu, hangi sporu yapmaktadır? Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Yarışmada çıkan soruların cevapları ise ekran başındaki izleyiciler tarafından merak edip araştırılıyor. İşte 30 Mayıs Cumartesi günü çıkan sorulardan bir tanesi...
Forbes dergisinin açıkladığı listeye göre 2019'un en fazla kazanan sporcusu, hangi sporu yapmaktadır? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster pazartesi ve cumartesi akşamları Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği yarışmanın soruları ise arama motorunda izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte o sorulardan bir tanesi…
FORBES DERGİSİNİN AÇIKLADIĞI LİSTEYE GÖRE 2019'UN EN FAZLA KAZANAN SPORCUSU, HANGİ SPORU YAPMAKTADIR?
A: Boks
B: Futbol
C: Tenis
D: Golf
Doğru cevap: B Futbol