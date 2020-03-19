Football Manager 2020 ücretsiz nasıl indirilir? FM 2020 bedava nasıl oynanır?

Türkiye’de corona virüs tedbirleri gün geçtikte artarken evde kalma kararı uygulanmaya devam ediyor. Footbal Manager 2020 resmi Twitter hesabı, vaktin çoğunu evde geçiren oyunculara bu günlerde bir sürpriz hazırladı. Bu sürprize göre Football Manager 2020 artık ücretsiz erişilebilir olacak. Oyunun nerden ve nasıl indirileceği konusu ise oyuncular tarafından merak ediliyor.

FM 2020 ÜCRETSİZ NASIL OYNANIR?

FM 2020’yi indirmek isteyen oyuncular hangi siteyi kullanacak? sorusuna yanıt aranıyor. Yapılan açıklamaya göre, oyuncular FM 2020'ye tüm platformlar üzerinden ücretsiz bir şekilde sahip olabilecek. Ancak elinizi çabuk tutmalısınız. Çünkü oyun sadece 25 Mart tarihine kadar ücretsiz olacak.

FOOTBALL MANAGER 2020 NASIL İNDİRİLİR

Football Manager 2020'yi indirebilmek için yapmanız gereken şey oldukça basit. Eğer oyunu bilgisayarınızdan oynayacaksanız Steam üzerinden oyunun sayfasına girip oyunu kütüphanenize eklemeniz yeterli olacaktır. Oyunu kütüphaneye indirdikten sonra ise indirmeye ve oynamaya başlayabilirsiniz.