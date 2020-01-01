Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9478
  • 6,6722
  • 290.971
  • 114425
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Fırtına nedeniyle seferler iptal edildi

Fırtına nedeniyle seferler iptal edildi

Fırtına nedeniyle seferler iptal edildi

Ege Denizi'nin kuzeyindeki fırtına nedeniyle bazı vapur seferlerinde aksamalar meydana geliyor.

Marmara'nın bir bölümü ile Ege'nin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada arasındaki arabalı vapur seferlerinde aksamalar yaşanıyor.

Bozcaada'dan Geyikli'ye yarın saat 07.15 ve Geyikli'den Bozcaada'ya saat 08.00 seferleri ile Kabatepe ve Gökçeada arasındaki 09.00, 15.00 ve 20.00 saatlerinde, Gökçeada ile Kabatepe arasındaki 07.00, 13.00 ve 18.00 saatlerindeki seferler yapılamayacak.

Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 09.00'da, Kabatepe'den Gökçeada'ya ise saat 16.00'da ek sefer düzenlenecek.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ, boğaz trafiği ulaşımının ise normal seyrettiğini bildirdi.

(AA)


Sıla ve Hazer neden evleniyor? Bomba iddia
Haluk Levent sözünü tuttu! Yeni yılı böyle karşıladı
100 bin gülle evlilik teklifi
Aslı Enver'den manidar paylaşım: Kendime söz verdim!
Aşkın ilk pozu!
<p>ABD’nin Hizbullah Tugayları’na yönelik saldırısını protesto eden Haşdi Şabi mensupları, ABD’nin B

ABD Helikopterleri, Bağdat Büyükelçiliği Üzerinde Uçuş Yaptı

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!