'Fırsatını bulup kaç yavrum'

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019’da başlattığı oturma eylemi 196’ncı gününde devam etti. Hakkari'nin Şemdinli İlçesi’nden gelen Necibe Çiftçi, oğlu Roşat Çiftçi’nin 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını ve büyük oğlu 4 çocuk babası Sami Çiftçi’nin de terör örgütüne destek vermediği gerekçesiyle kaçırılarak şehit edildiğini söyledi. Evladına, teslim olması çağrısında bulunan Çifçi, “Oğlum her kim yanındaysa onu da al beraberinde getir. Orada kalmayın gelin güvenlik güçlerine teslim olun” diye konuştu.

6 YILDIR HABER YOK



Bursa’dan gelen anne Türkan Mutlu da kızı Ceylan Tekin için oturma eylemi yaptığını belirterek, 6 yıldır kızından haber alamadığını söyledi. Anne Mutlu, “Eğer beni duyuyorsan, sende vicdan varsa fırsatını bulursan kaç gel kızım” dedi.