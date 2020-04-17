Fırın, eczane, sucu açık, gazeteler evlere servis

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine 17.04.2020 tarihi saat 24.00 ile 19.04.2020 tarihi saat 24.00 arasında büyükşehir statüsündeki 30 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağıyla ilgili kapsamlı bir genelge gönderdi. Buna göre alınan kararlar şöyle sıralandı:

AÇIK OLACAK İŞYERLERİ



Hastaneler, fırınlar, ilaç, tıbbi malzeme satan işyerleri, eczaneler, veterinerler,huzurevleri, yaşlı bakım evleri, her 50 km. bir olan benzinciler, hayvan barınakları, su dağıtımı yapan yerler, doğalgaz, elektrik dağıtımı yapan yerler, lojistik firmaları, işçileri içinde konaklayan şantiyeler, gazete, tv, radyo kuruluşları ve gazete basım matbaaları.

KİMLER ÇALIŞABİLİR



Açık olan işyerleri çalışanları, polis, jandarma, özel güvenlik görevlileri, AFAD, Kızılay, Vefa ekipleri, cenaze defin işlemlerinde çalışanlar, kargo ve kurye çalışanları, özel gereksinimli olanlar ve refakatçileri, demir-çelik ve soğuk hava deposu çalışanları, banka çağrı merkezi çalışanları, tarım, hayvancılık, arıcılık faaliyeti yürütenler, evcil hayvanlarını çıkarmak zorunda olanlar, işyeri hekimleri muaf tutulacak. Her mahalle için ayrı ekmek dağıtımı yapılacak. İletişim Başkanlığı, gazete dağıtımının basın kuruluşlarının kendi dağıtım araçlarının su dağıtım bayileriyle Vefa Destek Birimleri vasıtasıyla evlere servis şeklinde yapılacağını bildirdi.

TEM’DE YAZLIKÇI KUYRUĞU



İstanbul’da koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağını yazlıklarında geçirmek isteyenler yollara düştü. TEM Otoyolu Hadımköy gişeleri bölgesinde polisin yaptığı denetimlerde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.