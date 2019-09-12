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  3. Fırat'ın doğusunda 4. ortak hava devriyesi başladı

Fırat'ın doğusunda 4. ortak hava devriyesi başladı

Fırat'ın doğusunda 4. ortak hava devriyesi başladı

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri, Fırat'ın doğusunda 4. hava devriyesine başladı.

Fırat'ın doğusuna yönelik ABD ve Türk helikopterleri ortak devriye görevlerine devam ediyor.

Şanlıurfa Akçakale'den kalkan helikopterler Tel Abyad'a doğru hareket etti.

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty, ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Thomas Bergeson ve beraberindeki ABD heyeti, dün Akçakale'deki Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'nde TSK heyetiyle görüşme gerçekleştirmişti.

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