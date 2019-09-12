Fırat'ın doğusunda 4. ortak hava devriyesi başladı

Fırat'ın doğusuna yönelik ABD ve Türk helikopterleri ortak devriye görevlerine devam ediyor.



Şanlıurfa Akçakale'den kalkan helikopterler Tel Abyad'a doğru hareket etti.

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty, ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Thomas Bergeson ve beraberindeki ABD heyeti, dün Akçakale'deki Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'nde TSK heyetiyle görüşme gerçekleştirmişti.