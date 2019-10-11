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  3. Fırat'ın doğusunda 25 hudut karakoluna taciz ateşinden bulunan 16 terörist etkisiz hale getirildi

Fırat'ın doğusunda 25 hudut karakoluna taciz ateşinden bulunan 16 terörist etkisiz hale getirildi

Fırat'ın doğusunda 25 hudut karakoluna taciz ateşinden bulunan 16 terörist etkisiz hale getirildi

Fırat'ın doğusundaki 25 hudut karakoluna terör örgütünce bugün açılan taciz ateşlerine karşılık verildiği, 16 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında, "Bugün sabah saat 07.00'den itibaren Fırat’ın doğusundaki 25 hudut karakolumuza terör örgütü PKK/PYD-YPG tarafından yapılan taciz ateşlerine, kara ateş destek vasıtalarımızla karşılık verilmiş, toplam 16 terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.  (AA)

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