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  3. MSB: Fırat Kalkanı'nda Dabık'ın ele geçirilmesiyle DEAŞ'a en büyük askeri darbe vuruldu

MSB: Fırat Kalkanı'nda Dabık'ın ele geçirilmesiyle DEAŞ'a en büyük askeri darbe vuruldu

MSB: Fırat Kalkanı'nda Dabık'ın ele geçirilmesiyle DEAŞ'a en büyük askeri darbe vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı: Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Fırat Kalkanı Harekâtı’nda DEAŞ’ın kutsiyet atfettiği Dabık bölgesini ele geçirmesi ile örgüte en büyük askeri ve ideolojik darbe vuruldu.

MSB'nin Twitter hesabından, TSK'nin yurt içi ve yurt dışı operasyonlarına ilişkin açıklamada bulunuldu.

TSK'nin, Fırat Kalkanı Harekatı'nda sahada DEAŞ terör örgütü ile göğüs göğüse mücadele eden tek koalisyon ve NATO ülkesi ordusu olduğu vurgulanan açıklamada, "DEAŞ'ın kanlı eylemlerinden en fazla zarar gören ülkelerden biri olan Türkiye, hem yurt içinde hem de sınırlarının ötesinde bu terör örgütü ile artan tempo ve şiddetle mücadele etti, Fırat'ın doğusunda da mücadeleye devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, TSK'nin Fırat Kalkanı Harekatı'nda DEAŞ'ın kutsiyet atfettiği Dabık bölgesini ele geçirmesi ile örgüte en büyük askeri ve ideolojik darbe vurulduğu da hatırlatıldı.  (AA)

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