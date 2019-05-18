Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde sıcak çatışma

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı Harekât bölgesinde görev yapan unsurlarımıza Tel Rıfat´taki PKK/YPG´li teröristlerce yapılan saldırı ve taciz ateşlerine bölgede bulunan ateş destek vasıtalarımızla gerekli karşılık verilmiştir" denildi.

ÖSO İLE YPG ARASINDA ÇATIŞMA

Öte yandan AA'nın geçtiği habere göre, Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat ilçesinde yuvalanan terör örgütü YPG/PKK'nın, Azez ilçesinde konuşlu Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin mevzilerine sızma girişimi üzerine çatışma çıktı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Tel Rıfat ve çevresinde yuvalanan terör örgütü YPG/PKK, sabah erken saatlerde Azez'in güneyindeki Cibrin ve Kefer Kaşır bölgelerindeki cephe hatlarından ÖSO'nun kontrol alanına sızmaya çalıştı.

ÖSO'nun karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada 5 ÖSO mensubu öldü.

Afrin'in güneydoğusunda, Azez'in güneyinde yer alan Tel Rıfat, 3 yıldır terör örgütünün işgalinde. Burada yaşayan 250 bin civarı sivili zorla göç ettiren YPG/PKK, ilçeden ÖSO hatlarına sızma girişimlerinde bulunarak saldırılar düzenliyor.