Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verdi.