  • $7,9014
  • 9,3153
  • 487.338
  • 1178.54
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Güncel
  • Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
13 Ekim 2020 Salı 10:14 | Son Güncelleme:

Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB),  Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 1 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Huzur ve güvenliğin teminatı Komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 1 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi. "
<p>Gürcistan’daki devlet başkanlığı görevi sırasında zimmetine para geçirme ve görevi kötüye k

Eski Gürcistan Bevlet Başkanı Saakaşvili'ye Atina'da yumruklu saldırı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Boğalara aşk, Koçlara iş haberi! 13 Ekim 2020 burç yorumları

Hayalet böcek ''dal'' görenleri şaşırtıyor

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.