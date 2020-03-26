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  3. Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Son Dakika Haberleri.. MSB: Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek.

MSB: Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek.

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