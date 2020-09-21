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21 Eylül 2020 Pazartesi 11:38 | Son Güncelleme:

Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist, etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist, etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyeceğiz!" denildi.

<p>Yaklaşık 160 milyon liraya mal olan stadyum, 15 bin kişilik kapasiteye sahip. Tribün koltukları,

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