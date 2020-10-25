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25 Ekim 2020 Pazar 08:23 | Son Güncelleme:

Firari suç örgütü yöneticisi Emre Z. yakalanarak gözaltına alındı

Firari suç örgütü yöneticisi Emre Z. yakalanarak gözaltına alındı
AA

Ankara'da 2018 yılında "Kalkan" operasyonuyla çökertilen ve o dönem başkentteki uyuşturucu ticaretinin yüzde 70'ini elinde bulundurduğu iddia edilen suç örgütünün yöneticisi Emre Z. yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara'da 2018 yılında "Kalkan" operasyonuyla çökertilen ve o dönem başkentteki uyuşturucu ticaretinin yüzde 70'ini elinde bulundurduğu iddia edilen suç örgütünün yöneticisi Emre Z. yakalanarak gözaltına alındı.

AA'da yer alan habere göre Başkent'te 2018 yılında uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen helikopter destekli "Kalkan" operasyonunda, aralarında örgüt lideri Muzaffer Arkaç'ın da yer aldığı 3'ü polis 111 kişi yakalanmıştı.

ÖZEL HAREKAT DESTEKLİ OPERASYON

Bu soruşturmanın yanı sıra çok sayıda suçtan aranan örgüt yöneticisi Emre Z'nin saklandığı adresi belirleyen Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Özel Harekat polislerinin de katılımıyla söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, kendilerine direnen ve kaçmaya çalışan zanlıyı yakaladı.

Emre Z'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

200 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENMİŞTİ

2018'deki Kalkan operasyonunda yakalanan torbacı Ö.D. itirafçı olmuş, mahkemedeki ifadesinde, Afganistan üzerinden getirilen eroinin saf halde Van ve Hakkari'den kamyon ve tırlarla Ankara'ya sokulduğunu, katkı maddesiyle çoğaltılmasının ardından örgüt yöneticileri Ünal L, Rasim G, Tayfun G. ve Emre Z. tarafından torbacılara satıldığını söylemişti.

Suç örgütü, Ankara polisinin, yaklaşık 8 aylık teknik ve fiziki takibin ardından 200 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonla tamamen çökertilmişti.

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