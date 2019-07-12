Firari FETÖ'cü Emre Uslu sosyal medyada alay konusu oldu!

ABD’de yaşayan ve hakkında çok sayıda yakalama kararı bulunan Fetullahçı Terör Örgütü üyesi Emre Uslu, Türkiye’nin S-400 alamayacağını savunuyordu. Firari FETÖ’cü twitter hesabından "Bir kenara not alın: RTE S-400 falan A-LA-MAZ. Sıkar biraz. NATO sistemine alternatif çıkarmaz. YEMEZ atın FAV'a bekleyin..." mesajını paylaşmıştı.

Kararlı duruşunu sürdüren Türkiye, ABD’den gelen tüm tehditlere karşı hava savunmasını güçlendirmek için Rusya’dan S-400’leri satın aldı. S-400’lerin parçaları Ankara’daki Mürted Hava Meydanı’na inmeye başladı.

Firari FETÖ’cü Emre Uslu ise sosyal medyada alay konusu oldu. Pek çok vatandaş Emre Uslu’nun o tweetlerinin görüntülerini paylaştı.

VİRGİNİA’DA YAŞIYORDU

Anadolu Ajansı, 2017 yılında firari FETÖ’cü Emre Uslu’yu ABD’nin Virginia eyaletinde görüntülemişti.

Uslu, AA muhabirinin, "Türkiye'de FETÖ mensubu birçok kişinin adalet önünde hesap verdiğini, hakkında yakalama kararı olmasına rağmen kendisinin ise ABD'de serbestçe gezdiğini" hatırlatması üzerine sinirlenmişti.

Firari Uslu’nun FETÖ bağlantılı olduğu iddia edilen Virginia International University'de ders verdiği, lüks bir evde yaşadığı ortaya çıkmıştı.

Uslu hakkında farklı davalardan çok sayıda yakalama kararı bulunuyor.