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  3. Firarı FETÖ hükümlüsü aile ziyaretinde yakayı ele verdi
10 Haziran 2020 Çarşamba 11:35 | Son Güncelleme:

Firarı FETÖ hükümlüsü aile ziyaretinde yakayı ele verdi

Firarı FETÖ hükümlüsü aile ziyaretinde yakayı ele verdi

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapisle aranan M.A., Elazığ'da ikamet eden ailesini ziyaret ettiği sırada yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi'nce yapılan istihbari çalışmayla, FETÖ üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapisle aranan M.A.'nın, Elazığ'ın Yazıkonak beldesinde ikamet eden ailesini ziyaret ettiği belirlendi. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, Yazıkonak beldesinde belirlenen adrese düzenledikleri operasyonla M.A.'yı gözaltına aldı. 

M.A., jandarmadaki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA

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