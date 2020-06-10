Firarı FETÖ hükümlüsü aile ziyaretinde yakayı ele verdi

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi'nce yapılan istihbari çalışmayla, FETÖ üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapisle aranan M.A.'nın, Elazığ'ın Yazıkonak beldesinde ikamet eden ailesini ziyaret ettiği belirlendi. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, Yazıkonak beldesinde belirlenen adrese düzenledikleri operasyonla M.A.'yı gözaltına aldı.

M.A., jandarmadaki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA