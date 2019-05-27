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27 Mayıs 2019 Pazartesi 16:19 | Son Güncelleme: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 16:19

Firari cinayet şüphelisi operasyonda yakalandı

Firari cinayet şüphelisi operasyonda yakalandı

İzmir'in Konak ilçesinde birlikte yaşadığı kadının annesini silahla öldürdüğü iddiasıyla aranan şüpheli, polisin operasyonuyla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 3 Ocak'ta Güney Mahallesi'nde oturduğu apartman dairesinin girişinde başından silahla vurulmuş halde bulunan Kader Erenuluğ'un (50) katil zanlısı olarak aranan Okan B'nin, Selçuk ilçesi Belevi bölgesinde görüldüğü bilgisi üzerine operasyon düzenledi.     

Polis ekipleri, Selçuk İlçe Jandarma Komutanlığının da destek verdiği operasyonda zanlıyı gizlendiği evde yakaladı.     

Cinayet Büro Amirliğine götürülen ve başka suçlardan da sabıkasının bulunduğu belirtilen zanlının, susma hakkını kullanarak ifade vermediği öğrenildi.     

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Okan B'nin, Kader Erenuluğ'un kızıyla imam nikahıyla yaşadığı ve bir süre önce ayrıldıkları ileri sürüldü.     

OLAY 

Konak ilçesinde 3 Ocak'ta Kader Erenuluğ, apartman dairesinin girişinde silahla vurularak öldürülmüş, katil zanlısı Okan B'nin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

(AA)

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