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  3. Fiorentina Galatasaray hazırlık maçı canlı yayını hangi kanalda? Fiorentina Gs maçı saat kaçta?

Fiorentina Galatasaray hazırlık maçı canlı yayını hangi kanalda? Fiorentina Gs maçı saat kaçta?

Fiorentina Galatasaray hazırlık maçı canlı yayını hangi kanalda" Fiorentina Gs maçı saat kaçta"

Fiorentina Galatasaray hazırlı maçı saat kaçta? Galatasaray hazırlık maçı kapsamında İtalya’nın Fiorentine takımına konuk olacak. Süper Lig’in başlamasına sayılı günler kala son mücadelesine çıkacak sarı kırmızılılar sahadan galip ayrılmak istiyor. Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla kapatan sarı kırmızılı ekip önümüzdeki sezon da başarısını devam ettirmek istiyor. Peki, Fiorentina Galatasaray hazırlık maçı canlı yayını hangi kanalda?

Fiorentina Galatasaray hazırlık maçı canlı yayını hangi kanalda? Sarı kırmızılı taraftarlar Galatasaray’ın İtalyan ekiplerinden Fiorentina ile oynayacağı karşılaşmayı heyecanla bekliyor. Yeni sezon öncesi takımın performansını ve yeni transferleri izlemek isteyen taraftarlar Fiorentina Gs maçı saat kaçta? aramasını yapıyor. İşte Fiorentina Galatasaray maçı detayları

FİORENTİNA GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI CANLI YAYINI HANGİ KANALDA?

Fiorentina Galatasaray hazırlık maçı 11 Ağustos Pazar akşamı Smart Spor kanalında saat 22:00’da yayınlanacak.

İLK 11'LER:

Fiorentina(MUHTEMEL): Terracciano, Lirola, Milenkovic, Pezzella, Ranieri, Badelj, Pulgar, Benassi, Boateng, Chiesa, Simeone

Galatasaray: Muslera, Linnes, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Donk, Seri, Belhanda, Feghouli, Jimmy Durmaz, Mbaye Diagne

GALATASARAY'IN HAZIRLIK MAÇI KARNESİ

Sarı-kırmızılı takım, yeni sezon hazırlıkları kapsamında daha önce oynadığı 4 karşılaşmada 2 galibiyet ile 2 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda Panathinaikos ve Bordeaux'yu mağlup eden Galatasaray, Leipzig ile Augsburg'a ise yenildi.

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