Finlandiya'nın Helsinki Havalimanı'nda hangi yöntem kullanılarak koronavirüsün tespit edildiği pilot bir uygulama vardır? Ekranların efsane yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yeni sezonuna bomba gibi başladı. Atv ekranlarında yayınlanan ve sunuculuğunu Kenan İmirazlıoğlu’nun üstlendiği program 7’den 70’e herkesin ilgisini çekmeyi başarıyor. Çıkan sorulardan bazılarının cevapları ise ekran başındaki izleyiciler tarafından merak ediliyor.



FİNLANDİYA'NIN HELSİNKİ HAVALİMANI'NDA HANGİ YÖNTEM KULLANILARAK KORONAVİRÜSÜN TESPİT EDİLDİĞİ PİLOT BİR UYGULAMA VARDIR?

A: Hareketli röntgen taraması

B: Köpeğe koklatma

C: Pisuvardan idrar testi

D: Acı biber tadımı

Doğru cevap: B Köpeğe koklatma

Finlandiya'da hassas koku eğitimli köpeklerle havalimanı yolcularına yönelik yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taraması başlatıldı.

Salgınla mücadele kapsamında gerçekleştirilen bu pilot uygulama ile Helsinki-Vantaa Havalimanı'nı kullanan yolculara bugünden itibaren koku eğitimli köpeklerle Kovid-19 taraması yapılacak.

Yeni uygulamaya göre, gelen yolcular valizlerini aldıktan sonra bir dakika içinde sonuç veren hızlı bir Kovid-19 taramasından geçiriliyor. Bu tarama narkotikle mücadelede olduğu gibi hassas koku eğitimli köpeklerle yapılıyor.