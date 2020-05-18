Fındıklı, hangi ilin ilçesidir? Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu’nun üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Yarışmada çıkan soruların cevapları ise ekran başındaki izleyiciler tarafından merak edip araştırılıyor. İşte 18 Mayıs Pazartesi günü çıkan sorulardan bir tanesi...



FINDIKLI, HANGİ İLİN İLÇESİDİR?



A: Ordu



B: Giresun

C: Trabzon

D: Rize

Doğru cevap: D Rize

Fındıklı, Rize iline bağlı ilçe ve aynı adı taşıyan ilçe merkezi. Yüzölçümü 409 km²; ilçe nüfusu 16.100 merkez nüfusu 10.776 (2012); köy sayısı 17'dir.