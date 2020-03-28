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  3. Fince günlük konuşmalarda hangi kuşun adını söylemek karşıdaki kişiye aptal demek anlamına gelir?

Fince günlük konuşmalarda hangi kuşun adını söylemek karşıdaki kişiye aptal demek anlamına gelir?

Fince günlük konuşmalarda hangi kuşun adını söylemek karşıdaki kişiye aptal demek anlamına gelir"

Fince günlük konuşmalarda hangi kuşun adını söylemek karşıdaki kişiye aptal demek anlamına gelir? Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla Pazartesi ve Cumartesi akşamları izleyiciyle buluşuyor. Atv'de yayınlanan yarışmada çıkan sorular hem izleyicileri, hem de yarışmacıları düşündürüyor ve zorluyor. Sorunun cevabını merak edenler ise internette araştırmalar yapıyor. İşte 28 Mart Cumartesi günü çıkan soru…

Fince günlük konuşmalarda hangi kuşun adını söylemek karşıdaki kişiye aptal demek anlamına gelir? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yine birbirinden zor sorularla izleyicileri ekran başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği programda çıkan soruların cevabını merak edenler soruyu internet üzerinden aratmaya başladı. İşte o sorulardan bir tanesi…

FİNCE GÜNLÜK KONUŞMALARDA HANGİ KUŞUN ADINI SÖYLEMEK KARŞIDAKİ KİŞİYE APTAL DEMEK ANLAMINA GELİR?

A: Tavus kuşu

B: Baykuş

C: Papağan

D: Karga

Doğru cevap: B Baykuş


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