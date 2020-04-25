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  3. Financial Times: İngiltere'yi kaostan Türkiye kurtardı

Financial Times: İngiltere'yi kaostan Türkiye kurtardı

Financial Times: İngiltere'yi kaostan Türkiye kurtardı

İngiltere'nin koronavirüsle mücadele için özel bir şirketten malzeme satın alma planının kaosa dönüşmesinin ardından Türkiye'den gelen yardımın hükümeti kurtardığı belirtildi.

Financial Times gazetesinde yer alan haberde, İngiltere’nin tedarikçisinin gerekli ihracat lisansı olmaması üzerine yaşanan gecikme nedeniyle Boris Johnson hükümetinin utanç verici bir durumda kaldığı belirtildi. İngiltere’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 18 bin 100´e yükselirken, hasta sayısı 133 bin 495 oldu.


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