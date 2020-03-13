Finalde tribünler boş kalabilir

AKŞAM | YOLDA GÖKDAĞ (Ankara)

2 hafta önce UEFA’dan yetkililer Olimpiyat Stadı’nda incelemelerde bulundu ve maçın seyirciyle oynanabileceği kararını verdi. Ancak Türkiye’de ilk Koronavirüs vakası nedeniyle gelişmelerden haberdar olan UEFA maçın seyircili mi seyircisiz mi oynanabileceği yönünde TFF ile temasa geçti. UEFA’nın, Türkiye’de finali seyircisiz oynaması yönünde karar alabileceği öğrenildi. Ama son karar virüsün bahar ve yaz aylarında yayılma oranının azalacağı hatta biteceği gerçeği üzerine Mayıs ayında verilecek. Türkiye’deki vaka sayısının artması durumundamaçın seyircisiz oynanması yönünde alınabilir.