Filyasyon ne demek? Koronavirüste filyasyon uygulaması nedir? İşte yanıtı

Filyasyon ne demek? sorusunun yanıtı gündemde merakla araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası gerçekleştirdiği basın toplantısında filyasyonun önemine bir kez daha değindi. Koronavirüste filyasyon uygulaması ile ilgili merak edilenler haberimizde..

Bakan Koca, Filyasyon öncesi yoğun bakım ihtiyacı yüzde 11 iken filyasyon sonrası bu rakamın yüzde 4'e düştüğünü belirtti.

FİLYASYON NEDİR?

Filyasyon, herhangi bir bulaşıcı hastalığın hangi sebeplerden ötürü kaynaklandığının tespit edilmesi işlemine verilen isimdir. Başka bir deyişle kaynak arama çalışmasıdır. Bu çalışmalar neticesinde tehlikenin hala devam edip etmediği ve başka insanların risk altında olup olmadığı gibi önemli bilgiler elde edilebilmektedir.

Filyasyon çalışmaları bulaşıcı hastalıklar mücadele etmede çok önemlidir.

Toplam iyileşen hasta sayısı 8 bin 631