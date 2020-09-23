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  • Filyasyon ekibinden bilgi saklayan kişiye 3 bin 152 lira para cezası verilecek
23 Eylül 2020 Çarşamba 15:50 | Son Güncelleme:

Filyasyon ekibinden bilgi saklayan kişiye 3 bin 152 lira para cezası verilecek

Filyasyon ekibinden bilgi saklayan kişiye 3 bin 152 lira para cezası verilecek
AA

Kırklareli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı yeni koronavirüs tedbirine göre filyasyon ekibinden bilgi saklayan kişilere 3 bin 152 lira para cezası uygulanacak.

Kırklareli'nde filyasyon ekibinden bilgi saklayan kişilere 3 bin 152 lira para cezası uygulanacak.

AA'da yer alan bilgilere göre, Kırklareli Valisi Osman Bilgin başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin yeni kararlar alındı.

Buna göre filyasyon ekibinden bilgi saklayan, yanlış, eksik bilgi veren ve ekipleri yanıltan kişiler hakkında işlem yapılacak. Bu kişilere 3 bin 152 lira para cezası verilecek.

Ayrıca, kamu kurumlarına girişte istenen HES kodu uygulamasından vatandaşlar muaf tutulacak, 65 yaş ve üstü vatandaşların da 10.00-17.00 saatlerinde toplu taşıma araçlarına binmesine müsaade edilecek.

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