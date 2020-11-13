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  • Filyasyon ekibinde görevli baba isyan etti: Bu zamanda yüze tükürmek kurşun sıkmaktan farksız
13 Kasım 2020 Cuma 14:08 | Son Güncelleme:

Filyasyon ekibinde görevli baba isyan etti: Bu zamanda yüze tükürmek kurşun sıkmaktan farksız

Dİyarbakır'da kaldırımda maskesiz yürüyen genç kız, okuldan çıkıp evine yürüyen 5'inci sınıf öğrencisi N.Ş.'yi durdurarak yüzüne tükürdükten sonra hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam filyasyon ekibinde görevli Feytullah Şahin'i isyan ettirdi. Bugünlerde birinin yüzüne tükürmenin; kurşun sıkmaktan farksız olduğunu söyleyen Şahin, "Neden böyle bir şey yaptığını bilmiyoruz" dedi.

Diyarbakır'da kaldırımda maskesiz yürüyen genç kız, okuldan çıkıp evine yürüyen 5'inci sınıf öğrencisi N.Ş.'yi durdurarak yüzüne tükürdükten sonra hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam filyasyon ekibinde görevli Feytullah Şahin'i isyan ettirdi. Bugünlerde birinin yüzüne tükürmenin; kurşun sıkmaktan farksız olduğunu söyleyen Şahin, "Neden böyle bir şey yaptığını bilmiyoruz" dedi.

DHA'da yer alan haberde kaldırımda maskesiz yürüyen genç kız, okuldan çıkıp evine yürüyen 5'inci sınıf öğrencisi N.Ş.'yi durdurarak yüzüne tükürdükten sonra hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Olay, marketin güvenlik kamerasına da yansıdı. N.Ş.'nin babası Feytullah Şahin de kızının yüzüne tüküren kişi hakkında koronavirüs olma ihtimaline karşı suç duyurusunda bulundu.

'KURŞUN SIKMAKTAN FARKSIZ'

İmamlığın yanı sıra koronavirüsle mücadelede önemli rol oynayan filyasyon ekiplerinde görevli Feytullah Şahin, salgının yaşandığı bugünlerde birinin yüzüne tükürmenin kurşun sıkmaktan farksız olduğuna dikkat çeken Şahin şu ifadeleri kullandı:

"Biz gidip, bu kişi hakkında şikayetçi olduk. Neden böyle bir şey yaptığını bilmiyoruz. Cami imamı olarak hem filyasyon ekibinde görevliyim. Vaazlarımda da insanları koronavirüse karşı dikkatli olmaları ve tedbirler konusunda sürekli uyarıyorum. Buna rağmen böyle bir durum yaşadık"

Ayrıca, N.Ş.'nin yapılan Covid-19 testi negatif çıkarken, yüzüne tüküren genç kız, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'nün çalışmalarıyla tespit edilerek, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Genç kız, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 

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