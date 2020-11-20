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20 Kasım 2020 Cuma 16:01 | Son Güncelleme:

Filmlere konu olacak bir haber: Türkiye'den atladı, Lübnan'a düştü

Filmlere konu olacak bir haber: Türkiye'den atladı, Lübnan'a düştü
İHA

Türkiye'nin Güney bölgesinden atlayış gerçekleştiren Türk paraşütçü Mahmut Ertunç, rüzgara kapılarak Lübnan'da bulunan bir sahile iniş yaptı. Akıllara durgunluk veren olayla ilgili Lübnan tarafından soruşturma sürdürülürken Mahmut Ertunç'un durumu ile ilgili diplomatik görüşmelerin başlatıldığı öğrenildi.

Türkiye'nin Güney bölgesinden atlayış gerçekleştiren Türk paraşütçü Mahmut Ertunç, rüzgara kapılarak Lübnan’da bulunan bir sahile iniş yaptı. Akıllara durgunluk veren olayla ilgili Lübnan tarafından soruşturma sürdürülürken Mahmut Ertunç’un durumu ile ilgili diplomatik görüşmelerin başlatıldığı öğrenildi.

İHA'da yer alan haberde Lübnan’da sabah saatlerinde Zahrani bölgesindeki sahile planör olarak adlandırılan motorlu bir paraşüt iniş yaptı.

KİMLİK TESPİTİ YAPILDI

Türk olduğu öğrenilen paraşütçünün inişi sahilde toplananlar tarafından ilgiyle izlendi. Lübnan polisi tarafından iniş yapan kişinin kimlik tespiti yapıldı. İngilizce konuşan paraşütçünün Mahmut Ertunç Türk olduğu anlaşıldı.

GÖZALTINA ALINDI

 Gözaltına alınan paraşütçü, Türkiye’nin güneyinde uçuş yaptığı sırada rüzgara kapıldığını ve rüzgarın sürüklemesi sonucunda Lübnan kıyılarına zorunlu iniş gerçekleştirdiğini söyledi. Akıllara durgunluk veren olayla ilgili Lübnan tarafından soruşturma sürdürülürken Mahmut Ertunç’un durumu ile ilgili diplomatik görüşmelerin başlatıldığı öğrenildi.

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