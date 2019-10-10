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  3. Yıllardır Filistin'de katliam yapan Netanyahu'dan Barış Pınarı Harekatı için skandal açıklama

Yıllardır Filistin'de katliam yapan Netanyahu'dan Barış Pınarı Harekatı için skandal açıklama

Yıllardır Filistin'de katliam yapan Netanyahu'dan Barış Pınarı Harekatı için skandal açıklama

Yıllardır Filistin'de uygulanan katliamın talimatını veren İsrail Başbakanı Netanyahu, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna gerçekleştirdiği operasyon için "İşgal" ifadesini kullandı.

İsrail Başbakanı Netanyahu kahraman Mehmetçiğimizin Fırat'ın doğusunda yer alan terörist oluşumu yok etmek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin skandal bir açıklama yaptı. 

HAREKATA "İŞGAL" DEDİ

Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatını değerlendiren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "İsrail, Türkiye'nin Suriye'deki Kürt bölgelerine yönelik işgalini şiddetle kınıyor ve Kürtlerin Türkiye ve vekilleri tarafından etnik temizliğine karşı uyarıda bulunuyor" ifadelerini kullandı.

"İSRAİL, YPG'YE YARDIMA HAZIR"

Netanyahu, ayrıca "İsrail, cesur Kürt halkına insani yardımı sürdürmeye hazırdır" sözlerine yer verdi.

İşte o paylaşım;

 

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