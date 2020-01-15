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  3. Filenin Sultanlarını hedef alan MHP'li başkan Bahçeli'nin talimatıyla listeden düşürüldü

Filenin Sultanlarını hedef alan MHP'li başkan Bahçeli'nin talimatıyla listeden düşürüldü

Filenin Sultanlarını hedef alan MHP'li başkan Bahçeli'nin talimatıyla listeden düşürüldü

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Durmaz: Filenin Sultanları ile ilgili çirkin paylaşımı nedeniyle Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, belediye başkanları listemizden düşürüldü.

 MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Tokyo Olimpiyat Oyunlarına katılmaya hak kazanması sonrasında sosyal medyada yaptığı paylaşım nedeniyle Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinin MHP'li Belediye Başkanı Birol Şahin'in istifası istendi.

MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, sosyal medya hesabından partisinin kararına ilişkin paylaşımda bulundu.

Durmaz, "Milletçe haklı gururumuz olan Filenin Sultanları halkında, yapmış olduğu çirkin paylaşımı nedeniyle; Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey'in talimatlarıyla, Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, belediye başkanları listemizden düşürülmüştür." ifadesini kullandı.

Bu arada, Şahin'in istifasının istendiği ve en kısa sürede işleme konulacağı da öğrenildi.

Kaynaşlı Belediye Başkanı Şahin'in, A Milli Kadın Voleybol Takımının Tokyo Olimpiyat Oyunlarına katılmaya hak kazanması sonrasında yaptığı sosyal medya paylaşımı tepkilere neden olmuştu. 

AA


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