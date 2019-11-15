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Fiber teknede kaçak 9 göçmen yakalandı

Fiber teknede kaçak 9 göçmen yakalandı

İzmir'in Dikili ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunan adalarına fiber tekneyle geçmeye çalışan kaçak 9 göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri, salı günü Dikili açıklarında fiber tekneyle bir grup kaçak göçmenin yasa dışı geçiş yaptığını öğrendi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik ekibi tarafından durdurulan fiber teknede, tamamı Suriye uyruklu 7'si erkek, 1'i kadın ve 1'i çocuk olan 9 kaçak göçmen yakalandı. Kıyıya getirilen kaçaklar, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

(DHA)


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