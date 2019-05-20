'Fİ Çİ Pİ'nin yazarından Ay Yapım'a dava

Bu durumun haklarına zarar verdiğini, okuyucu kitlesi önünde küçük düşmesine neden olduğunu iddia eden Azra Kohen dilekçesinde, "Diziyi izleyip kitapları okumayanlar önünde yazar, ahlaka aykırı hikayeler yazmakla itham edilir hale sokulmuştur" dedi.

ANAFİKİR VE REKLAM KOŞULU



Azra Kohen, Fİ-Çİ-Pİ üçleme eserlerini dizi olarak işleme haklarını 26 Eylül 2017'de İşleme Hakkının Devri Sözleşmesi ile Ay Yapım'a devretti. Eserlerin dizi olarak işlenmesi teklifini iki koşul ile kabul ettiğini belirten Azra Kohen, sözleşmeye bu iki şartı koydurdu. Azra Kohen sözleşmeye birinci Koşul olarak, 'Eserlerin ana fikrine, karakterlerine sadık kalınması, eserlerin anlam ve bütünlüğünün özelliklerinin bozulmayacak biçimde senaryonun yazılması ve dizinin bu koşula uygun çekilmesini' istedi. İkinci koşul olarak ise 'Dizi içerisinde yer alacak reklamların, yazarın yarattığı karakterlerin temsil ettiği değerlere uygun olması ve yazarın insan sağlığına zararlı olduğuna inandığı paketlenmiş gıda, boyalı içecek ve yiyecek tanıtımlarının kesinlikle dizide yer almamasını' talep etti.

GÖRÜŞÜM ALINSIN

Kohen bu koşullardan ilkinin Ay Yapım ile yaptığı iki sözleşmede de yer aldığını, ikincisinin ise şifahi olarak kendisine söz verildiğini belirtti. İkinci koşula uyulmaması üzerine ise ek protokolle bu koşulun yazılı hale getirildiğini belirten Kohen, eserlerinde yapılacak değişiklerde kendi görüşünün alınması şeklinde sözleşmede düzenleme bulunduğuna dikkat çekti.

SÖZLEŞME İHLAL EDİLDİ



Dizinin ikinci sezonunda Ay Yapım'ın anlaşma hükümlerini ihlal ettiğini ileri süren Azra Kohen avukatı Celile Zelal Bol aracılığıyla Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne tespit davası açarak sözleşmeye aykırı ihlallerin tespitini istedi.



İMAJ DEFORMASYONU

Dizi çekimlerinde yapılan değişikliklerde görüşlerine itibar edilmediğini ileri süren Azra Kohen, 'Çİ' isimli eserinin içeriğini tamamen kitaptan bağımsız olarak değerlendirildiğini bambaşka bir hikaye anlatıldığını dilekçesinde iddia etti. Dilekçede "Büyük bir kesim okuyucunun tepki vereceği derecede deformasyon ile hem kitabın hikayesini hem de ana fikrini hem de eserlerde savunulan değerler yazarın topluma, okuyucularına sunduğu imajını zedeleyecek şekilde deforme edilmiştir" denildi.



OKUYUCU ÖNÜNDE KÜÇÜK DÜŞTÜM

Kohen, ikinci sezonda 'Çİ isimli eserin içeriğinin kullanılacağı yönünde açık hüküm bulunmasına rağmen Ay Yapım'ın 'Pİ' isimli eserin içeriğini kullanarak sözleşmeyi ihlal ettiğini belirtti. Dilekçede, Ay Yapım'ın anlaşmaya uygun davranması halinde üç eserinde hikayesinin kullanıldığı en az üç sezon devam edecek bir dizinin yapılacağı yer aldı. Üçüncü eser 'Pİ'de yer alan üçleme eserin sırrı niteliğindeki hikayenin ikinci sezon bölümlerinde adeta iğdiş edilerek kullanılması sonucu Pİ'nin üçüncü sezon olarak işlenmesinin ortadan kaldırıldığı anlatıldı. Bu durumun yazarın haklarına zarar verdiğini, okuyucu kitlesi önünde küçük düştüğünün yer aldığı dilekçede, "Diziyi izleyip kitapları okumayanlar önünde yazar, ahlaka aykırı hikayeler yazmakla itham edilir hale sokulmuştur" denildi.

ELEŞTİRİLERE MARUZ KALDIM

Üçlemenin en önemli eseri Pİ'nin, hikayesi anlatılmadan içinden seçilip alınan bir kaç unsur ile heba edildiğini belirten Kohen, dizide eserlerin ve karakterlerin ruhlarına uygun olmayan senaryoların kullanılması kendisinin ve eserlerinin imajına maddi manevi zarar verdiğini, okurlarının eleştirisine maruz kaldığını belirtti.



MAHKEME TESPİT ETSİN

Sözleşme ve ek protokol hükümlerinin Ay Yapım tarafından ihlal edildiğinin belirlenmesini mahkemeden isteyen Azra Kohen, 'Fİ' isimli dizinin 'Çİ' ismi altında işlenen ikinci sezon bölümlerinin sözleşme hükümlerine aykırı olarak yazarın eserlerine uygun olmayacak şekilde çekilmiş olduğu, eserlere aykırı olarak çekilmiş olan ikinci sezonun yazarın eserlerinin eserlerini okumayan kişiler tarafından yanlış tanınmasına sebep olabileceği hususlarının tespit edilmesini istedi.

(DHA)