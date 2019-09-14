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  3. Feyzioğlu'ndan kritik reform açıklaması: Ezici çoğunluk destek veriyor

Feyzioğlu'ndan kritik reform açıklaması: Ezici çoğunluk destek veriyor

Feyzioğlu'ndan kritik reform açıklaması: Ezici çoğunluk destek veriyor

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, yargı reformu hakkında yaptığı açıklamada, “Barolarımızın çok büyük çoğunluğu gündemimizdeki Yargı Reformu Strateji Belgesi’ne tam destek vermektedir.” dedi.

TM Dijital Haber Merkezi

İç Anadolu Barolar Başkanlığı Toplantısı’nda konuşan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, “Barolarımızın çok büyük çoğunluğu gündemimizdeki Yargı Reformu Strateji Belgesi’ne tam destek vermektedir.” Ifadelerine yer verdi.

Büyük çoğunluğun bu belgenin kanunlaşması için elinden geleni yaptığını belirten Feyzioğlu, “Ekim ayında inşallah meclisimizin ilk gündem maddesi olarak masaya gelecektir. Sadece avukatların dağlar kadar birikmiş sorunlarını çözmekle kalmayacak, vatandaşlarımızın adliyelerden beklentilerini de büyük ölçüde çözecektir, çözmeye başlayacaktır.” dedi.

Feyzioğlu sözlerini, “Önemli olan ilk adımı atmaktır. Uzaya da gidecek olsanız, ilk adımı atıp kaldırıma ayak basmak zorundasınız. Sokağa çıkmak zorundasınız. Şu halde birileri umutsuzluk yaymaya çalışsa da, birileri 'olmaz, niyet yok, iyi niyet yok, yapılmaz' demeye çalışsa da biz barolarımızın çok büyük çoğunluğu ve emin olunuz avukatlarımızın ezici çoğunluğu, bu belgenin çıkması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz.” şeklinde sürdürdü.

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