Feyzioğlu'ndan Başkan Erdoğan'ın açıkladığı Yargı Reformu Strateji Belgesine tam destek

SADECE BİR REFORM DEĞİL TÜRKİYE'NİN BÜYÜK KUCAKLAŞMASININ ADI

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, "Sayın Cumhurbaşkanının Türkiye ittifakı söyleminin de altını dolduran bir husus. Bugün açıklanan belgeyi sadece bir reform belgesi olarak görmüyorum, Türkiye'nin büyük kucaklaşmasının adı olarak nitelediğim Türkiye ittifakının yol haritası olarak görüyorum" dedi.

"HİÇBİR ADIMDA DIŞLANMADIK, ASLİ BİLEŞEN OLARAK ÇALIŞTIK"

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nde yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni son derece olumlu bulduklarını belirtti. Matematiksel düşünme becerisi gelişmiş hukukçuya ihtiyaç olduğunu belirten Feyzioğlu, bunu sağlayacak bir müfredatın geldiğini, TBB'nin Adalet Bakanlığı ile yakın çalışma içinde olduğunu kaydederek, "Hiçbir adımda biz dışlanmadık. Asli bileşen olarak çalıştık" açıklamasında bulundu.

"SAYIN CUMHURBAŞKANININ TÜRKİYE İTTİFAKI SÖYLEMİNİN ALTINI DOLDURAN BİR HUSUS OLDU"

Önemli hususlardan birisinin ifade özgürlüğünün güvenceye kavuşturulması olduğunu belirten Feyzioğlu, "Bu, Sayın Cumhurbaşkanının Türkiye ittifakı söyleminin de altını dolduran bir husus. Bugün açıklanan belgeyi sadece bir reform belgesi olarak görmüyorum, Türkiye'nin büyük kucaklaşmasının adı olarak nitelediğim Türkiye ittifakının yol haritası olarak görüyorum" diye konuştu.

Tutuklamaya ilişkin önemli iyileştirmelerin olacağını kaydeden Feyzioğlu, "Bu da kes yapıştır gerekçelerle tutuklama kararı verilmesine bir son geleceği anlamını taşıyor" şeklinde konuştu.