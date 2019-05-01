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  3. FETÖ'ye yönelik 'ankesörlü telefon' operasyonu

FETÖ'ye yönelik 'ankesörlü telefon' operasyonu

FETÖ'ye yönelik 'ankesörlü telefon' operasyonu

Amasya merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında 5 astsubay hakkında yakalama kararı verildi.

Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında örgütün "mahrem ağabeyleri" tarafından ankesörlü telefonlardan ardışık olarak arandıkları tespit edilen 2'si meslekten ihraç edilmiş 5 astsubay hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Çorum ve Amasya'nın Merzifon ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda şüphelilerden 3'ü gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

(AA)

 

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