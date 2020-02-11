FETÖ'ye sanal darbe

Soner KAN

Geçtiğimiz yıl internet sitesi ve sosyal medyada FETÖ lehine propaganda yaptığı tespit edilen 3 bin 797 kişiye ait 7 bin 310 hesabı mercek altına alan ekipler, bunların 2 bin 940’ında suç unsuru tespit etti, 659 kişi hakkında soruşturma başlattı.

ABDULLAH KURT DA YAKALANDI

Tutuklananlar arasında yeniden yapılanma sürecinde FETÖ’nün ‘Türkiye Finans Sorumlusu’ olan Abdullah Kurt da yer alıyor. Yine aynı dönemde diğer terör örgütleri PKK ve DEAŞ lehine propaganda yapılan 937 hesapla ilgili 278 kişi hakkında işlem yapıldı.