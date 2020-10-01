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01 Ekim 2020 Perşembe 08:08 | Son Güncelleme:

FETÖ'ye hücre evi operasyonu! 23 şüpheli gözaltına alındı

FETÖ'ye hücre evi operasyonu! 23 şüpheli gözaltına alındı

Son Dakika Haberleri.. FETÖ'nün hücre evlerine yönelik İzmir merkezli operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı

İzmir'de, haklarında FETÖ/PDY üyeliğinden işlem yapılan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, 22 şüphelinin örgüt talimatı doğrultusunda, saklanmak amacıyla kullandıkları hücre evi tespit edildi.

Cumhuriyet Savcısı tarafından verilen talimatla gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 17 şüpheli ile aranma kaydı bulunan 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda örgütsel faaliyetler kapsamında kullanıldığı değerlendirilen 13 bin euro, 2 bin 700 dolar ve 48 bin 650 TL para ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Operasyon kapsamında firari durumda bulunan 5 şüpheli hakkında yakalama çalışmaları devam ediyor.

<p>Editör:</p><p><a href='#0' >ayse.tunali@turkmedya.com.tr</a></p><p>Başkan Erdoğan'dan A

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